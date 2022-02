PM OTSEBLOGI POOLAST ⟩ Valus: Eesti korvpallikoondis kaotas napilt Poolale

Mida tuleb teha selleks, et uuesti poolakaid võita? «Just rääkisime poistega, et põhiteema on sama. Kui oleme võitluseks vaimselt ja füüsiliselt valmis, annab see võimaluse. Loomulikult taktikalised asjad ka, aga need asjad on esmased. Tallinnas olime võitluseks valmis ja usun, et oleme homme ka,» ütles Toijala.