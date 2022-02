Venemaal passi kaotanud ja kriitikarahe alla sattunud Kirpu rääkis suu puhtaks

Hakkasin minema Venemaa MK-le siis, kui sõda veel ei toimunud. Loobusin võistlemast reedel - päev enne oma võistlust. Laupäeval olin ma koju tagasi jõudnud. Arvan, et otsus võistlusest loobuda oli õige.

Kutsun inimesi olla mõistvamad ja lahkemad üksteise suhtes. Olukord on niigi traagiline ja meie peame üksteist toetama vaatamata rahvusele, rassile ja keelele. Kõige parem lahendus antud olukorras oleks aidata sellega, millega saame, seal kus me oleme - selleks on mitmed variandid - humanitaarabi, rahalised ülekanded jm.