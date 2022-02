PM POOLAS ⟩ Siim-Sander Vene: kole mäng, palju eksimusi oli

«Palju vigu jah, mõlemalt poolt. Tundus, et ise tegime eriti palju vigu, oli praaki, selliseid väikseid asju. Hea oli see, et olime kogu aeg mängus sees, enamuse ajast juhtisime. Märdi (Rosenthal - toim) viies viga oli valus. Pärast tuli meil kohe kaks pallikaotust otsa, mis said paljuski otsustavaks,» ütles Vene.