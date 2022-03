«Pikkadeta veel võib, tagumisteta ei saa mängida.»

See tsitaat kuulub juba 1990. aastatest treener Aivo Erkmaale, kui ta arutles teemal, millisel tasemel on Eesti koondise tagaliin, kui Tiit Sokk, Aivar Kuusmaa, Rauno Pehka kord loobuvad. Eelmisel sajandil kummitas Eesti korvpalli pidevalt pikkade probleem, ent häid tagamehi tuli nagu Vändrast saelaudu. Kui Erkmaa ühel hetkel nägi, et piisavas koguses häid noori ei pruugi enam peale tulla, ta selle lause ka ütles.