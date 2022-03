Ent Eesti piirist 700 kilomeetrit lõuna pool lahvatanud sõda on tõestanud ka seda, et sõna on samuti võimas relv, sest maailmas leidub endiselt neid inimesi (vt lisalugu), kes arvavad, et tegemist on «spetsiaalse sõjalise päästeoperatsiooniga».