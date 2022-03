VIDEO ⟩ Ukraina tenniseäss alistas venelanna: ma ei mängi enda, vaid kogu riigi eest

Kohe pärast loosi oli Svitolina üsna šokeeritud. Ta esitas tingimuse, et tuleb platsile vaid juhul, kui Potapova mängib neutraalse lipu all. Põhimõtteliselt vahetult enne matši selline otsus langetatigi: Venemaa ja Valgevene sportlased võivad oma sümboolikata võistlemist vabalt jätkata.

«See oli eriline [võit], sest praegu Ukrainas toimuv on hirmuäratav. Möödas on kuus päeva ja kõik Ukraina tennisistid ning inimesed elavad suures hirmus, et mis küll toimub,» sõnas Svitolina mängujärgses intervjuus.