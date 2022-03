AMETLIK ⟩ Venemaa ja Valgevene sportlased saavad osaleda Pekingi paraolümpial

Sellekohase otsuse tegi Rahvusvaheline paraolümpiakomitee (IPC) kolmapäeval, põhjuseks mõistagi Venemaa ja Valgevene sõjaline invasioon Ukrainssse. «Nad võistlevad Paraolümpiakomitee lipu all ja neid ei arvestata medalitabelis,» seisis ametlikus avalduses.

IPC president Andrew Parsons ütles, et vastavalt organisatsiooni põhikirjale oli tegemist kõige karmima karistusega. «IPC ja kogu maailma paraolümpialiikumine on mures Venemaa ja Valgevene valitsuste olümpiaharta rikkumise suhtes vahetult enne Pekingi paraolümpiat,» seisis Parsonsi avalduses.

Ühendkuningriigi kultuuri- ja spordiminister Nadine Dorries ütles, et on IPC otsuses sügavalt pettunud. «Kutsun neid üles kiirelt ümber mõtlema. Nad peavad liituma ülejäänud maailmaga, mis mõistab Venemaa ja Valgevene sõja Ukrainas hukka ja ei luba nende sportlastel osaleda,» ütles minister BBC-le ja lisas, et koostöös teiste partneritega peetakse plaani, kuidas sellisele teatele vastata.