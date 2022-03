Hamburgi Bundesliga saldo on 12 võitu ja 11 kaotust ehk neil on sama palju võite kui praegu viimasena play-off'i pääseval Crailsheimi Merlinsil, kuid eelis omavahelises mängus asetab nad kaheksandaks. Märkimata ei saa jätta sedagi, et Crailsheimil on kaks mängu vähem peetud.