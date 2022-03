Hooaja peaeesmärgile ehk Bundesligas play-off'i jõudmisele mõeldes pole Kotsari ja Hamburgi seis kümme vooru enne põhihooaja lõppu just liiga roosiline. 12 võitu ja 12 kaotust annab üheksanda koha ning kuigi võite on kaheksandal tablireal oleva Crailsheimi Merlinsiga sama palju, on neil tervelt kolm mängu varuks.