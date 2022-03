Nimelt saavad Venemaa ja Valgevene sportlased osaleda homsest 13. märtsini toimuval paraolümpial, seda küll neutraalsete sportlastena ehk Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee (IPC) lipu all. Meenutame, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas, et Venemaa ja Valgevene on rikkunud olümpiarahu, ning soovitas rahvusvahelistel spordialaliitudel rakendada karme sanktsioone.