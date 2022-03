JÄRELVAADATAV ⟩ Enesekindla esitusega finaali jõudnud Tartu Ülikool/Bigbank püüab pühapäeval teist Balti liiga tiitlit

Juhendaja loodab, et naiskond mängib finaalis ja võitleb tiitli eest. «Hooaja alguses peeti Tartut liiga favoriidiks, aga viimased kuud on näidanud, et neid on võimalik üle mängida. Tartu naiskonna näol on tegemist kogenud võistkonnaga, treenerina austan kõiki nende mängijaid ja treenerite tiimi, aga nagu ütlesin, siis märgid näitavad, et neid on võimalik võita ja see annab meile usku võidelda finaalkoha eest. Arvestades praegust olukorda, tuleb võtta päev korraga, aga kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saan kinnitada, et selleks nädalavahetuseks oleme nii füüsiliselt, vaimselt kui ka taktikaliselt 100 protsenti valmis. Unistame tiitlist, aga teekond sinna on veel pikk. Võtame mängu korraga ja pühapäeval on näha, millise peatüki me klubi ja Eesti võrkpalliajalukku suudame kirjutada,» lisas peatreener.