Ukraina jalgpallikohtunik rööviti Vene sõdurite poolt puupaljaks

Inglismaa ajalehele Mirror rääkis Streletskaja aga sõjaõudustest ning kuidas ta on oma perega varjunud koduseinte vahele. Ta selgitas, et pealetungivad Vene väed on tema ja teiste külaelanike juurde tulnud, sest neil oli toit otsas ja nad üritasid külasid rüüstada.

«Venelased tulevad meie kodudesse kuulipildujatega. Nad on näljased, küsivad meilt süüa ja vett - siis võtavad kõik, mis meil on. See juhtus meiega. Venemaa üritab ukrainlastelt interneti välja lülitada ja loodab, et (president) Zelenski annab alla. Keegi ei usu seda. Me võitleme lõpuni, sest usume oma riiki,» ütles Streletskaja.