AMETLIK ⟩ Ukraina palub sõja tõttu jalgpalli MM-valikmängu edasilükkamist

Jalgpallurid loosungiga «lõpetage sõda». Foto on illustratiivne. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP/Scanpix

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) kinnitas, et Ukraina jalgpalliliit on palunud 24. märtsiks planeeritud MM-valikmängu edasilükkamist, sest nende riik on Venemaaga sõjas.