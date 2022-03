NUMBRID ⟩ Otepää laskesuusatamise maailmakarika etapp võõrustab 23 riigi parimaid sportlasi

Otepääle saabub kokku 241 sportlast – 118 naist ja 123 meest. Mitmed neist sportlastest on juba varasemalt Tehvandi Spordikeskuses võistelnud ning tuttavad Otepää tuulise lasketiiruga.

Ligikaudu 300 vabatahtliku annab oma panuse, et maailmakarika etapp toimuks parimal võimalikul tasemel. Vabatahtlikud jagunevad lasketiiru, suusastaadioni, akrediteeringu ja teiste valdkondade vahel.

Üritusele on väljastatud Terviseameti poolne eriluba, mis võimaldab lubada staadionile pea 6000 külalist. Otepää etapp on üks vähestest selle hooaja maailmakarikasarja võistluspaikadest, kus pealtvaatajad on lubatud.