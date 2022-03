Tartu Ülikool pidi tunnistama TalTechi, Pärnu sadam lätlaste paremust

Tartu Ülikooli poolelt viskas 13 punkti Emmanuel Wembi. 10 silma said kirja Märt Rosenthal, Adomas Drungilas ja Braxton Huggins.

TalTech hoiab 17 võidu ja kaheksa kaotusega liigatabelis hetkel viiendat kohta, Pärnu Sadam on 10 võidu ja 11 kaotusega seitsmes. Tartu Ülikool on saanud 8 võitu ja 14 kaotust ning hoiab üheksandat kohta. Liepaja on liigatabelis 12. positsioonil.