Maailma tugevaim mees tõttas Ukrainale appi

Nii otsustaski mehemürakas kogu edasise auhinnaraha Ukraina sõjaväele annetada, et nood suudaks paremini Vene vägedele vastu seista.

«Kogu edasine auhinnaraha läheb selle tarbeks, et päästa ukrainlaste elusid. Mida parem kaitse meil on, seda vähem tsiviilohvreid,» kirjutas Novikov ühismeediasse ning lisas, et tema usub jätkuvalt kaasmaalaste sitkusesse.