Venemaa ja Valgevene sportlased võivad võistelda veel kuuel olümpiaalal

Samamoodi keelati sportlastel Venemaa ja Valgevene lipu all võistlemine, kuid karmimat sanktsiooni atleetidele ei määratud, võimaldades neil siiski neutraalselt startida. «Sportlasi ja võistkondi tohib aksepteerida ainult üdini neutraalsetena: näha ei tohi olla ühtegi riikliku sümbolit, värvi, lippu ega hümni,» kulges nende teadaanne.

Põhiliselt spordipoliitika ja olümpiamängude kajastamisega tegelev portaal Inside The Gamez annab teada, et rula on üks kuuest olümpiamängude kavasse kuuluvast spordialast, kus Venemaa ja Valgevene sportlased saavad veel neutraalselt võistelda.