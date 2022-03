Jalgpallitreener Getulio suhtes on esitatud uus kahtlustus

Trisna advokaat Diana Minumets andis esmaspäeva õhtul «Õhtu» saates teada, et Getuliole on esitatud kahtlustus kahe kannatanu osas. «Mia tegu, kuigi see kvalifitseerus kuriteoks, on praeguseks aegunud, kuid tänu Mia julgusele on välja tulnud veel kaks kannatanut, kelle osas teod pole aegunud ja prokuratuur on esitatud juhendajale ka kahtlustuse,» sõnas ta lisades, et temale teadaolevalt on kriminaalmenetlus hetkel kohtueelse menetluse staadiumis.

Tulles eelmise, Trisna ja Getulio kohtuasja juurde, siis see sai oma täieliku lõpplahenduse alles eelmisel nädalal, kui Harju maakohus jättis täies ulatuses rahuldamata treeneri hagi, kus ta nõudis Trisna poolt Kanal 2 saates «Õhtu» ning Õhtulehes avaldatud väidete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Sellest tulenevalt oli Trisna ka n-ö avalikkuse eest peidus, sest kõike, mis ta öelnuks, võiduks kasutada kohtus tema vastu. Selle asemel suunas ta ühes esindaja Minumetsaga energia hoopis oma ütlustele tõendusmaterjali leidmisele, sest aasta tagasi avalikuks tulles, polnud ta eesmärk kedagi häbimärgistada, vaid teadvustada inimesi selles osas, mis tegelikkuses nende ümber toimub.

«Seda oli väga raske tõestada, aga [nagu meie näide näitab], julgustan inimesi siiski rääkima, sest jupp-jupi haaval on võimalik sündmustikku ikkagi kokku panna,» rõhutas advokaat. «Meiegi otsisime ja leidsime need tõendid ning tunnistajad. Kõik, kes vähegi [Mia ja Getulio situatsioonist] teadsid, andsid oma tunnistuse. Kohus hindas seda ja leidis, et Mia rääkis tõtt.»

Möödunud aasta oli Trisna jaoks keeruline, kuna tsiviilhagi läbi käies tuli tal kõik sündmused detailideni uuesti läbi elada. Lisaks tuli tal kõige kohta pidevalt meediast lugeda. «See oli väga raske ja aasta lõpus langesin ma ka depressiooni, kuid ma olen tänulik, et mul oli professionaalne tugi ja ma tulin sellest läbi. Nähes praegu neid muudatusi, ka süsteemides, siis on mul on selle kõige üle hea meel,» sõnas ta.