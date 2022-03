Venemaa spordifännid on maailma esireketi peale marus - vaheta kodakondsust!

Pärast 24. veebruaril alanud Venemaa agressiooni Ukrainas on Medvedev korduvalt öelnud, et ta soovib maailmas näha rahu. Järgmine samm, riigi lipu eemaldamine profilist, ei jäänud tema kodumaal mõistagi märkamata. Juba on tehtud ettepanekuid temalt kodakondsus ära võtta.