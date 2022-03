FIFA lubas võõrleegionäridel Venemaa ja Ukraina klubidest lahkuda

FIFA otsustas nõnda pärast detailide kooskõlastamist Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) ja teiste asjasse puutuvate organisatsioonidega. Mängijate staatuse ja üleminekute juhendit (RSTP) muudeti ajutiselt, et praegu Venemaa klubide hingekirja kuuluvad mängijad saaksid seoses Ukrainas kujunenud olukorraga soovi korral leida mõne teise töökoha.

Otsus käib ka Ukraina kohta, selle riigi klubidega sõlmitud lepingud on automaatselt hooaja lõpuni (30. juunini) peatatud.

Nii Venemaa kui ka Ukraina klubide mängijad ja treenerid võivad 30. juunini mujal vabalt sõlmida mõne teise lepingu, tagajärgi see neile kaasa ei too. See käib seega ka kolme Ukraina klubide hingekirja kuuluva Eesti jalgpalluri (Joonas Tamm, Bogdan Vaštšuk, Vladislav Kreida) kohta.