Mariupolist enne linna ümber piiramist pääsenud Kanada hokimees: sa mõtled rongis iga sekund, et sind võidakse tulistada

Hokimees rääkis Kanada telejaamale TSN Ukrainast põgenemisest. Seejuures tehti talle ettepanekuid jääda Donetski oblastisse, lõpuks aga aitas ta grupi pensionäre ja lapsi üle piiri.

Sõja esimest päeva mäletab Sherbatov hästi. «Treener kutsus meeskonna hommikusöögile ja ütles otse: härrased, sõda algas. Tean, et see pole tore, aga soovitan siia jääda. Kes aga soovib lahkuda, siis see on tema otsus,» meenutas 30-aastane mängumees juhendaja sõnu.

Ta jätkas: «Rong jäi kaks päeva hiljaks. Öeldi, et sõdurid tulistavad ronge. Üks kaasmängija, kes pidi meiega tulema, keeldus lõpuks, öeldes, et ei taha surra. Pakuti, et pääsemisvõimalus on 50-50. Sa saad rongile, aga võid surra. Mida teie meie asemel teinuks? Kui jääd kohapeale, pead minema varjendisse, kuhu keegi võib alati granaadi visata, või minna rongile võimalusega 50-50?

Rong sõitis piiri poole Harkivi ja Kiievi kaudu, mõlemad linnad on Vene vägede pideva tule all. «Mida me nende 24 tunni jooksul läbi elasime. Nimetasin seda reisi «surmarongiks». Sa mõtled iga sekund, et sinu pihta võidakse tulistada. Sõdurid on igal pool, aga sa ei tea, kumma poole omad need on...»

Kui lõpuks ohutumasse kohta Lvivi jõuti, aitasid Mariupoli klubi hokimehi Iisraelist pärit vabatahtlikud. Üks neist palus Sherbatovil aidata laste- ja pensionäride gruppi. «Pidin vastutama 17 inimese eest olukorras, kus kaalul on elu ja surm,» märkis ta.