TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Seitsmekordne meister Pärnu VK tahab esimest tiitlit jahtiva TalTechi vastu hästi alustada

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu sõnas, et soovib kindlasti püüda kohta finaalis. «Pärnul on korralik sats, neil on kuus proffi, seega kerge see olema ei saa. Meil on muidugi ka korralik sats ja läheme sellele seeriale vastu mõtetega, et tahaks ikka finaalis mängida. Eesti meistrivõistluste pronks on meil olemas, seega kõik üle selle oleks hea,» ütles peatreener. «Meile tekitab veidi muret, et mängud on ka nädala sees, sest meil on töömehi ja koolipoisse. Tervise osas, siis Martti Keel eile (üleeile – toim.) trennis ei olnud, sest tal oli palavik, aga muidu on kõik mehed rivis.»