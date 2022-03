FOTO ⟩ Ukraina laskesuusataja peidab end keldris koos pisipojaga venelaste pommide eest

«Mul on abikaasa ja väike beebi. Oleme ühes linnas, mis on väga lähedal Venemaa ja Valgevene piirile,» alustas 24-aastane sportlane oma kirjas 1. märtsil.

«Kas te kujutate ette, mida mu naine tunneb, kui ta peab toitma beebit rinnaga keldris, kus on vaid kaheksa kraadi. Lisaks tuleb neis oludes riideid vahetada...»

«Oleme keldris olnud kolm päeva. Viimasel ajal on linnas käinud kõva pommitamine. Pidevalt on hirm, et meie maja võib saada sihtmärgiks. Tuleb rakett või mürsk. Ma ei tea, mida öelda,» jätkas laskesuusataja.