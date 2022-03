JÄRELVAADATAV ⟩ Liider Välk sai kodujääl lätlastelt võidu kätte

Viimaste aastate Eesti hokivalitseja Välk on sel hooajal saanud vaid kolm kaotust, mille kõrval on ette näidata tervelt 17 võitu. 35 punkti annab neile liidrikoha, ühe mängu vähem pidanud Kurbads on lähima jälitajana kuue silma kaugusel.