TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Juhtohjad on TalTechi käes, aga pärnakad tahavad viigisadamasse jõuda

Enne mängu:

Pärnu meeskonna jaoks leidis avakohtumises aset veel üks negatiivne seik, kui brasiillasest nurgaründaja Gabriel Cavalcante vigastas mängu lõpus jalga. Peatreener Avo Keel ei osanud reedel öelda, kas mees saab laupäeval meeskonda aidata. «Füsio poolt oli esimene hinnang, et midagi väga tõsist seal pole. Aga et meil trenn on alles ees, siis on mul raske kinnitada, kas ta mängib või ei, eks see selgub jooksvalt,» ütles juhendaja.

Mängijatelt ootab ta paremat mentaalset valmisolekut. «Oleme sellest mängijatega korduvalt rääkinud, et mul on raske mõista, et treener peaks nahast välja pugema ja motivatsioonikõnesid pidama oluliste mängude eel. See peaks ikka mängijate seest tulema, sest meil on play-offid juba mõnda aega käimas. Tahaksin selgelt agressiivsemat tegutsemist platsil näha, reamängudes olen seda näinud, aga need pole enam reamängud. Püütakse küll, aga mingi X-faktor on meil puudu ja seetõttu me selle esimese kohtumise ka kaotasime.»