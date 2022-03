Nipid ja saladused, kuidas laskesuusatamises edukalt tulistada

Eks see ole nii üht kui teist, sest laskmises on kümneid pisiasju, millest sõltub, kas õnnestub märk alla tulistada või mitte. See tähendab, et paljud asjad võivad viltu minna isegi tiitlivõitjatel. Õnne osakaalu saab siiski viia miinimumini. Selleks on vaja treenida, treenida, treenida. Et kõik liigutused oleks talletatud lihasmällu. Et vaim oleks vankumatu ja psüühika kõigutamatu.