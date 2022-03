OTSEÜLEKANNE ⟩ Tiitlikaitsja Bigbank jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

Enne mängu:

Avakohtumises alistas Bigbank Selveri koduväljakul 3:0 (25:19, 25:19, 25:21). Finaali, kus astub vastu TalTech või Pärnu VK, jõudmiseks tuleb võita kolm mängu.

Tartu ridades olid suurimad punktitoojad Valentin Kordas 16, Albert Hurt ja Martti Juhkami 15 punktiga. Selveri poolel kogunes Oliver Oravi arvele 16 silma, nurgaründajana mänginud Mihkel Nuut tõi 14 punkti.

Pärast mängu vihjasid Tartu mängijad, et hoolimata kindlast võidust ei jäädud oma blokiga rahule. Blokipunktid jagunesid kaheksa Tartule ja viis Selverile. Rünnakud õnnestusid Tartul paremini (55 protsenti), Selveril oli vastav protsent 46. Vastuvõtt oli mõlemal klubil sarnane, Tartul 48 protsenti, Selveril 46 protsenti.

Avamängus saadud 3:0 võiduga seerias edu haaranud Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg usub, et hoolealused toibuvad väikesest pingelangusest päev-päevalt. «Kogu meeskond on pärast Credit24 meistriliiga võitu veidi emotsionaalselt järele andnud, aga on juba näha, kuidas sel nädalal iga päevaga suudame juurde panna. Timmime oma vormi poolfinaali edukaks lõpetamiseks ja finaalideks,» sõnas Rikberg.

«Selge on, et kui Selveril on põhimehi puudu, siis on nende koosseis liiga õhuke või meie tase nii hea, et ka oma keskmise korraliku mänguga on meie ülekaal selge,» lisas peatreener, kes ootab trenni tagasi kolme haiguste tõttu eemal olnud meest. «Mul ei olnud ju avamängus nurgas ega libero kohale vahetusi, loodan, et teises mängus on nad olemas.»

Selveri meeskond pidi avakohtumises hakkama saama kahe põhimeheta, sest hüppeliigese vigastusega jäid eemale nii nurgaründaja Denis Losnikov kui tempomees Mihkel Varblane. Peatreener Andres Toobal kasutas seetõttu nurgas hoopis tavapäraselt diagonaalis tegutsevat Mihkel Nuuti, kes sai enam-vähem hakkama.

«Nuut oli okei, teadsime ju, et eks me vastuvõtul seetõttu veidi kannatame, aga rünnakul polnud viga. Teatud hetkedel jäid meil mingid asjad kommunikatsiooni taha – mingid pallid kukkusid maha, mille oleks pidanud kaitses kätte saama. Aga tekkisid ebakõlad, keegi tahtis kedagi katta jms. Võitlust oli, aga eks mehed olid harjumatus olukorras kohati,» selgitas Toobal.

«Pühapäeval proovime uuesti. Tartu on hea meeskond ja nad lahendavad hästi, kui serv on käes. Peame serviga rohkem suruma, siis on edu lootus suurem.»