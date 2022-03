Vene väed pommitasid poksitšempioni Ussõki naise maja

Muretsen naabrite pärast. Seal elas palju inimesi. Nüüd on jäänud päris vaikseks. Muretsen, kas nad on veel elus. Viimased piltidega postitused olid hirmsad,» teatas Ussõk Instagramis.

Ta lisas, et okupandid pommitasid kõiki maju ja ta on iga infokillu üle väga õnnelik. Oleksandr Ussõki läks kodumaale Ukrainasse, et kaitsta riiki Venemaa sissetungi eest. «Ma ei tea, millal poksiringi naasen. Minu riik ja minu au on mulle tähtsamad kui meistrivöö,» ütles 35-aastane Ussõk CNNile.