Endine jalgpallikoondislane kaitseb Ukrainat: kui vaja, tapame sissetungijaid nagu sigu

Kuigi siiani on Lutski linnas asjalood olnud võrdlemisi rahulikud, on Feditski valmis vajadusel päästikule vajutama ja kodumaa eest võitlema. «Kui on vaja tulistada, siis tulistame. Kui nad (Vene väed - K.J.) jõuavad lõpuks siiani, siis nad alles saavad tunda, kuidas Lääne-Ukraina partisanid võitlevad. Me paneme nad põlema ja tapame neid nagu sigu,» põrutas 53 korral Ukraina jalgpallikoondist esindanud tagalamees.