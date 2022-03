Portaal: Taani jalgpalliklubi ultrafännid tõttasid Ukrainas rindele

Ühtegi ametlikku kinnitust selle kohta veel laekunud pole, kuid esimesi selleteemalisi uudiseid on treimas ka Ukraina päevalehed.

Juba varem on Hoolingans.cz saidil abi palunud Kiievi Dinamo ultrafännid, kes praktiliselt esimesest päevast rindel sõdivad. Ennekõike on nad palunud toetust sõjavarustuses osas, mida neile naaberriikidest on ka saadetud.