FOTOD ⟩ Vene väed hävitasid staadioni, mis oli Eesti koondislase koduks

Seda põhjusel, et Vene vägede hävitustöö tulemusena on suurem osa Ida-Ukrainas asuvas taristust hävinenud. Ööl vastu reedet pommitati puruks näiteks Joonas Tamme endise leivaisa Tšernihivi Desna kodustaadion.

«Need fotod on öise pommitamise tulemus,» avaldas klubi ühismeedias, kuid lisas, et puruks pommitatud staadion ehitatakse ühel hetkel kindlasti uuesti üles. «Me taastame selle veelgi tugevama ja paremana ning teie, «armsad naabrid», peate selle teadmisega elama kogu oma elu. Elagu Ukraina!»

Teisel sealsel vutiklubil, Ukraina teises liigas pallival FC Tšernihivil, läks veidi paremini. Ka nende staadion sai pommidega pihta, kuid mingil põhjusel need ei plahvatanud. Tõsi, kuna tegemist on aktiivsete lõhkekehadega, siis «ilutsevad» need jätkuvalt sealsel staadionil.