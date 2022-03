Eesit koondise esiväravavaht käis operatsioonil, hooaja jätkumine kahtluse all

Inglismaa kõrgliigaklubi Londoni Arsenali hingekirja kuuluv 19-aastane Hein liitus aasta alguses laenulepingu alusel esiliiga klubiga Reading. Just nemad teatasidki, et eestlane on käinud operatsioonil ning tõenäoliselt neid enam järelejäänud 11 liigamängus aidata ei saa. Reading palgas Heina asemele juba ka uue väravavahi.