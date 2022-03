Ukraina põgenike jaoks asju kogunud tennise kahekordne slämmivõitja sattus varguse ohvriks

«Ma mõtlen, kuidas see võis toimuda. Kas keegi tuli lihtsalt ja viis kotid koju, et vaadata, mis talle sealt sobib. Või nägi ta häid kingi ja mõtles, et need ongi talle mõeldud. Häbiväärne lugu,» kirjutas tšehhitar sotsiaalmeedias.

Kokkuvõttes raputas Hlaváčková endale tuhka pähe ning tunnistas, et järgmine kord ta väärt kraami keldris üldkasutatavasse ruumidesse ei jäta. Ta toonitas, et oli kottidele korrektselt märkinud, et need on mõeldud annetamiseks.