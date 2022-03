FOTO ⟩ Soku ja Endeniga tiitleid võitnud ukrainlane on relva kätte võtnud

208 cm pikkune Volkov on küll sündinud Venemaal Omskis, kuid peab enda koduks Ukrainat. Pärast sportlaskarjääri on kunagine korvialune jõud tegelenud näiteks poliitikaga, kuuludes Ukraina parlamenti. Lisaks on ta juhtinud Ukraina korvpalliliitu.