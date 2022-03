Tihe turniirigraafik ei luba Kontaveidil Eesti eest Föderatsiooni karikasarjas mängida

«Alustasin väga hästi, aga siis hakkasin natuke kiirustama ja üritasin punkte kiiremini ära lõpetada. Selle tulemusena jäin murdega taha. Tundsin, et mul on vaja punkte rohkem läbi mängida. See toimis ilusti ning sealt alates mängisin küllaltki kindlalt,» võttis Kontaveit WTA kommunikatsiooniosakonna vahendusel mängu kokku.

Järgmine vastane on juba teisest puust - tšehhitar Marketa Vondroušova, kellega Kontaveidil on omavaheliste mängude saldo 1:2. «Ta on kindlasti väga keeruline vastane. Ta on väga osav ja mängib väga hästi kaitses. Aeglastes tingimustes pole tema vastu lihtne. Aga arvan, et olen selliseks võitluseks valmis,» vaatas Kontaveit ettepoole.