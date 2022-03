BLOGI ⟩ MK-sari sai ülipõneva lõpplahenduse, Ilves jäi teise kümne algusesse

MK-sarja üldarvestuses on Ilves 603 punktiga viies. Lähemate jälitajatena on sakslane Eric Frenzel ja norralane Jens Luraas Oftebro vastavalt 19 ja 25 punkti kaugusel.

Suurfavoriidina läheb täna taas starti Riiber, kelle edu MK-sarja kokkuvõttes on Johannes Lamparteri ees vaid üks punkt, kuid erinevalt austerlasest on norralane mitu võistlust vahele jätnud.