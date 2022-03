JÄRELVAADATAV ⟩ Fantastiline: Daisy Kudre-Schnyder kaitses MM-kulda!

Võistlus oli väga pingeline, sest Kudre-Schnyder edestas soomlannat Salla Koskelat ja rootslannat Anna Magdalena Olssonit vaid sekundiga. «Tunne on imeline ja uskumatu. Ma polnud kindel, kui valmis olen tänaseks sõiduks, sest hooaeg on olnud väljakutsuv,» rõõmustas eestlanna.

Kudre-Schnyderi sõnul ei teinud ta täna ühtegi viga. Tõsi, vahepeal polnud ta oma teevaliku osas väga kindel, kuid jäi enesekindlaks ning võttis vajadusel hoogu maha, et saaks veenduda, et kõik on kontrolli all.