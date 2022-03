TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Bigbank pole lubanud Selveril geimigi võita, kas täna kindlustatakse pääs finaali?

Selveri peatreener Andres Toobal kinnitas, et alla ei anta. «Eks me katsetame ja proovime, see seeria ei ole veel läbi. Võib-olla järgmisel korral proovime veel midagi uut. Nendega piisab, kui püsida punkt-punktis või ka mõne punkti kaugusel ja nad tunnevad juba survet. Selge on, et nad on klassilt teine võistkond, aga kui suudame enam-vähem kannatada ja püsida paari punkti kaugusel, teha paar serviseeriat ning see toimub geimi lõpus, on meil võimalusi küll.»