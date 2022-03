OTSEÜLEKANNE ⟩ Kudre-Schnyder ja Jaama lõpetasid neljandana, kuid said kaela pronksmedali

Kuldmedal kuulus Norra teatepaarile, kes edestas Rootsi II võistkonda 19 ja Rootsi I võistkonda 43 sekundiga. Eesti lõpetas võistluse küll neljandana (+47), kuid kuna ette jäid kaks Rootsi tiimi, kuulus pronksmedal Kudre-Schnyderile ja Jaamale. Sama saavutusega said nad hakkama ka aasta tagasi Käärikul toimunud MMil.

MM on Eestile olnud edukas tänu Daisy Kudre-Schnyderile, kelle auhinnakapis on kuldmedalid nii sprindist kui ka lühirajast. Tänu nendele ja mullu Käärikul võidetud kahele kullale on 28-aastane eestlanna suisa neljakordne maailmameister.