VIDEO ⟩ Rumeenias kanda kinnitav Mattias Käit lõi taas värava

Kui esimeses kohtumises sekkus eestlane arusaadavatel põhjustel vahetusest ning teenis mänguaega 21 minuti jagu, siis ülejäänud üheksas matšis on Käit olnud kindel põhimees.

Märkimisväärne on sealjuures asjaolu, et märtsi alguses vahetus Rapidis peatreener, kui klubi loobus Mihai Iosifi teenetest ja palkas tema asemele omal ajal endale nii väljakul – Milano Interis, Fiorentinas, Juventuses ja Londoni Chelseas pallinud – kui ka väljaspool seda – kokaiini tarvitades ja mängukeeldu saades – nime teinud Adrian Mutu.

See pole aga Käidi mänguaega mõjutanud. Pigem on eestlane uue peatreeneri käe all isegi võimsamalt särama löönud, sest kui Iosifi-perioodil õnnestus meie mehel kaheksa mänguga lüüa üks värav ja anda üks väravasööt, siis Mutu juhendamisel kulus sama tähiseni jõudmisest kõigest kaks mängu.