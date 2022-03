Ukrainlannast olümpiavõitja sai isa viimaks riigist välja: see teekond oli kui õudusunenägu

Samal ajal valutab ta aga jätkuvalt südant vendade pärast, kes on Ukrainas. Seda aga priitahtlikult, sest nad tahavad kodumaad kaitsta. «Mu vendi ei lastaks niikuinii riigist välja, kuid ega nad tahagi lahkuda. Nad kaitsevad meie riiki,» jätkas ta lisades, et vennad – kes vastavad telefonile haruharva, kui olukord on tõepoolest rahulik – on kohapeal toimuvat kirjeldanud kui lõputuna näivat tulistamist.