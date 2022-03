Venemaa e-spordi tähed kaaluvad Ukraina kodakondsust: nad mõistavad, mis neid kodumaal peagi ees ootab

«Teeme kõik endast oleneva, et mängijate sugulasi päästa, sest sellises olukorras [nagu me praegu oleme] pole võimalik millelegi muule keskenduda. Tegeleme igapäevaselt põgenikele majutuse otsimisega, lisaks veel logistikaga ja viisaprobleemidega. Väljakutseid lisandub igapäevaselt,» sõnas tiimi üks eestvedajaid Oleksii Kutšerov.

Kui see on organisatsiooni panus, siis mitmed NaVi töötajad on ka reaalselt rindele läinud Ukrainat kaitsma. Lisaks leidub ka neid, kes aitavad põgenikke vabatahtlikena.

Naaberriigi agressiooni valguses andis NaVi ka teada, et on lõpetanud koostöö Venemaa pangaga Tinkoff. Küll ei tähenda see, et nad automaatselt kõikidele venelastele selja keeraksid. Vastupidi, näiteks enda organisatsiooni kuuluvatele mänguritele pakutakse koguni erandkorras Ukraina kodakondsust.