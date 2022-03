VIDEO ⟩ Mis juhtus? USA tennisetalent lagunes WTA-turniiril koost

Kohtunik ei saanud esialgu aru, miks säärane otsus nõnda kiiresti langetati, kuna visuaalselt ei paistnud midagi lahti olevat. Ta palus Anisimoval oodata, et arst saaks ta üle vaadata, ent USA tennisetähte see ei huvitanud. Ta pakkis enda reketid, lehvitas publikule ning lahkus areenilt.

Pärast mõneminutilist ootamist teatas kohtunik, et mäng on lõppenud ning Fernandez pääses alistusvõiduga Indian Wellsis kolmandasse ringi. Anisimova sõnas hiljem sotsiaalmeedias, et on väga haige ja ei suutnud seetõttu enam väljakul viibida. «Soovisin haigusest hoolimata üritada turniiri jätkata, ent see ei õnnestunud. Ma ei soovinud enda tervist rohkem ohtu seada,» lausus Anisimova sotsiaalmeedias.