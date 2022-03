Norra suusahüppaja räägib keerulisest ajast: elan allpool vaesuspiiri

Endiselt ainult suusahüppamise nimel elav Fannemel osales lennumäe MMil testsportlasena. See oli üle pika aja, mil norralane tippseltskonnaga taas hüppetornis aega veetis.

«Väga tore oli siin MMil osaleda testvõistlejana. Mõistagi tahaks medalite nimel heidelda, ent see on hea valikuvõimalus. Sain tippmeestega end hüppemäel võrrelda,» lausus Fannemel, kes on pidanud tänavu keskenduma Kontinentaal karikasarjale.