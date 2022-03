Mitmekordne laskesuusatamise MM-medalist haaras relva ja tõttas Ukrainat kaitsma

Merkušina on tegelikult vanemleitnant Ukraina piirivalves, kuid kui varasemalt andis ta oma panuse sotsiaalmeedias, et inimesed maailmas näeksid, mis tema kodumaal toimub , siis nüüd astub ta otseselt rindejoonele.

27-aastane Merkušina on MMidel võitnud neli medalit, kõik need pärinevad naiste teatesõitudest. Medali on ta kaela saanud kõikidel MMidel alates 2017. aastast, kokku on tal auhinnakapis üks hõbe ja kolm pronksi.