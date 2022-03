Karjääri lõpetamine on viga? Johaug rääkis, et võistleks hea meelega edasi

«See on imelik. Valusaks teeb asja see, et mul ei ole igav, ma ei ole väsinud treenimisest, ma ei ole väsinud võistlemisest, ma ei ole väsinud reisimisest,» avaldas pisarates Johaug Norra rahvusringhäälingule antud intervjuus.

«Mõtlesin viimase MK-etapi eel, kas peaksin ikka lõpetama. Aga tore on lõpetada hea tundega. Ma tean, et minu otsus on õige. Aga praegu tahan ma treenida, võistelda ja järgmisel hooajal MK-sarjas jätkata. Aga ma tean, et see otsus on mulle parim,» jätkas suusakuninganna.