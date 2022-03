Ukraina jalgpallikuulsus sõtta läinud sportlastest: ma ei saa aru, miks nad seda tegid. Sõda jäägu proffidele

Ukraina väljaanne sport.ua vahendab, mida rääkis Leonenko Venemaa sissetungi kohta. Näiteks avaldas ta, et ei ole seni põgenenud rünnakute eest metroosse ega keldritesse. «Ma püsin kodus, kuigi see ilmselt ei päästa mind, kui pomm tuleb. Mul on luba kummipüstoli kasutamiseks, kuid see on rohkem marodööride peletamiseks,» kirjeldas Leonenko, kes sooviks sõja asemel mängida jalgpalli ja kedagi õpetada.