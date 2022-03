WTA-juht: Venemaa ja Valgevene sportlased peaksid tennisekarussellis jätkama

WTA juht Steve Simon on seda meelt, et nii peaks see ka jääma. «Sa ei tea kunagi, mida tulevik toob, aga võin teile kohe öelda, et me pole kunagi sportlasi karistanud selle eest, mida nende poliitilised liidrid on teinud. Selle hoiaku muutmiseks peaks juhtuma midagi väga-väga tõsist, kuid veelkord, me ei tea ka, kuhu see (olukord Ukrainas - toim.) praegu ka viib,» vahendab BBC tema öeldut.