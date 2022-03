Ukraina käsipallur venelastest: neil on pea asemel TV

«Venemaa ründas Ukrainat, meie kodumaad, mille üle tunneme suurt uhkust. Mida ma saan venelaste kohta öelda? Kui neil on pea asemel TV, siis nendega polegi võmalik rääkida ja neid [ümber] veenda. Soovin lihtsalt tänada Ukraina relvajõudusid, et nad vastu peavad. Teie olete näidanud, et me oleme suur rahvas ja üheskoos me võidame. Au Ukrainale, au kangelastele!» vahendab sport.ua eendise koondislase sõnu.