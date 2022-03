Tilga ootab MMilt kohta esikuuikus, kuid poodium ei liigitu tegelikult ulmevaldkonda

«Ma usun, et üldiselt on stardinimekiri väga tugev. Kevin Mayer jääb küll kõrvale – tal olid mingid pisivigastused, ei tahtnud riskida – aga kiireid sprinterlikke mitmevõistlejaid on seal päris mitu,» sõnas Tilga usutluses ERRile .

Tilga treener Karl-Robert Saluri oli jaanuaris rääkides kohati isegi optimistlikum: «Karel on nüüd sellisel tasemel, et mina kui treener näen: alla medali ei ole mõtet rääkida. Muidugi on võistlusi, kus sa medaleid ei saa ja oleneb konkurentsist ka palju. Aga ma arvan, et alates hetkeseisust, kus ta on, miinimumeesmärk on meil medal.»